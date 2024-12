Auto finisce nella rotatoria 

Auto contro la rotatoria della Bussola al Poetto, dove per Natale è stata sistemata la grande balena di nove metri piena di luci. L’ultimo incidente mercoledì: il conducente ha avuto un malore e l’auto è andata a sbattere sulla palma all’interno della rotatoria. Tre giorni prima stessa scena: un altro veicolo si era schiantato nello stesso punto, per cause da accertare. Altri incidenti si contano nei mesi scorsi, tanto che in molti adesso chiedono interventi di messa in sicurezza. (g. da.)

