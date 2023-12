Auto finisce in un canale: morti tre giovanissimi 

Portogruaro. Ancora una strage di giovani sulle strade del Veneto. La scorsa notte una Bmw serie 3, nera, due giovani e una ragazza a bordo, è uscita di strada a Portogruaro (Venezia) finendo dritta nell’affrontare una curva, e dopo aver sfondato un guardrail è precipitata nel canale Reghena. Tre le vittime, giovanissime. Altin Hoti, 22enne di origine kosovara, residente a Concordia Sagittaria, che non aveva ancora superato il lutto per la perdita, lo scorso maggio, del fratello Admir, in un altro incidente stradale. Con Altin è morta anche la fidanzata 21enne, Giulia Di Tillio, che il prossimo marzo avrebbe dovuto laurearsi in Economia aziendale. La vittima più giovane è Egli Gjezi, 20enne, anch’egli di origine kosovara, calciatore nelle giovanili del Portogruaro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30; pare che la compagnia avesse trascorso la serata in alcuni locali. Alle prime luci dell’alba, i sub hanno scandagliato il corso d’acqua alla ricerca di una quarta persona, che però, fortunatamente non c’era. Con i giovani in macchina era presente anche la sorella di Hoti, che si è salvata poiché era stata lasciata sotto casa poco prima dell’incidente. L’indagine sullo schianto è ora all’attenzione del pm Federico Baldo della Procura di Pordenone e del medico legale Antonello Cirnelli. Domani gli esami esterni sui corpi delle vittime. Non è la prima volta che in queste strade del Veneto orientale si registrano stragi di ragazzi.

