Auto finisce in fondo alla scarpata 

Momenti di paura, ieri mattina, a Carbonia per un incidente che solo per un regalo del destino non ha avuto conseguenze devastanti. Una giovane donna è rimasta ferita dopo che la sua automobile, forse dopo una manovra sbagliata, è precipitata per decine di metri in una scarpata. La presenza di un’auto in sosta, per fortuna senza nessuno a bordo, ne ha interrotto la discesa che, in caso contrario, sarebbe proseguita fino a valle.

La manovra

L’allarme è scattato attorno alle 10.30 nel rione Costa Medau Becciu, una delle zone più alte della città scelta anche come meta per ammirare il panorama sottostante. Si tratta di una zona alla quale si accede arrivando da via don Orione affrontando poi salite molto ripide che portano alle diverse strade del rione relativamente nuovo e dove i punti più a rischio (ma non tutti a quanto pare) sono protetti da inferriate. Purtroppo mancano nel punto in cui Francesca Ulleri, ventisettenne di Carbonia, era impegnata in una retromarcia a bordo di un’Audi Q3. Non ben chiaro se si sia distratta o se abbia preso male le misure, si sa soltanto che a un certo punto l’auto è scivolata giù nella scarpata che in linea d’aria congiunge via Monte Fossone con via Monte Ulmus. Svariate decine di metri lungo i quali, per fortuna, l’auto non si è ribaltata. Il rischio era che, senza ostacoli, l’auto avrebbe rischiato di “scivolare ancora più in basso nella via sottostante, tuttavia la discesa si è interrotta quando l’auto è finita contro una Toyota Yaris parcheggiata in via Monte Ulmus. È stata una fortuna che in quel momento non ci fosse in strada alcun pedone e che nella Yaris non ci fosse il conducente o altri passeggeri.

I soccorsi

L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale, l carabinieri della radiomobile, l’ambulanza della Solki soccorso in servizio di 118 e la medicalizzata del Sirai. per non correre il rischio di non riuscire a soccorrere la donna dato il luogi impervio, da Cagliari è arrivato anche l’elicotteri di Areus. Il medico a bordo si è calato col verricello ma non è stato necessario imbragare la ferita che è stata trasportata in ambulanza, con il medico a bordo. sino allo stadio Zoboli dove è stata affidata agli operatori di Areus e accompagnata al Brotzu (anche perché la Traumatologia del Sirai di Carbonia è chiusa da prima di Pasqua). Le sue condizioni non sarebbero gravi ma l’incidente ha fatto (ri)sollevare la polemica per le scarse condizioni di sicurezza nel rione di Costa Medau Becciu.

RIPRODUZIONE RISERVATA