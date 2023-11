Auto finisce fuori strada: un ferito 

Ancora un incidente stradale ieri pomeriggio sulla Statale 387 all’altezza del bivio di Settimo San Pietro. Un pensionato di 89 anni ha perso il controllo della sua auto, volando sulla corsia opposta e quindi nella cunetta dove si è capovolta: il conducente Francesco Ambu di Monserrato è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non correrebbe pericolo di vita. Quando è stato soccorso era cosciente.

I rilievi sono stati effettuati dai vigili dell’Unione dei Comuni del Parteolla. Non si esclude che il pensionato sia rimasto vittima di un malore perdendo il controllo della sia Hyundai che viaggiava a bassa velocità. L’uomo stava rientrando da una sede Asl dove aveva ritirato un referto medico. A lanciare l’allarme il brigadiere dei carabinieri Pietro Corona, che stava andando a prendere servizio a Cagliari, poi l’arrivo di una ambulanza del 118 e di una squadra di vigili che coordinata, dal comandante Giuseppe Mulas ha avviato i rilievi e regolato il traffico. (r. s.)

