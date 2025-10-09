Auto finisce fuori strada, tre sorelle ferite 

Un’ape entra nell’abitacolo dell’auto e i tentativi di allontanarla finiscono per provocare l’uscita di strada del mezzo. Grosso spavento ma fortunatamente minime conseguenze ieri, intorno alle 13.30, per 3 sorelle di Villamassargia che, a bordo di una Peugeot 206, sono finite fuori strada mentre rientravano da Iglesias percorrendo la vecchia provinciale per Villamassargia. A poca distanza dall’abitato (nei pressi di via Iglesias e del supermercato Md) si è verificato l’incidente che non ha coinvolto altre auto: la Peugeot è finita in un canalone a bordo strada. Le tre occupanti, Stefania Casula (44 anni) e le sorelle Daniela e Roberta, hanno tutte accusato traumi da contusione non preoccupanti e sono state trasportate, in codice giallo, a bordo di due ambulanze all’ospedale Sirai. Il traffico non ha subito rallentamenti. Trovandosi per caso sul posto, è stato un carabiniere della stazione locale (in borghese) a gestire i soccorsi fino all’arrivo dei colleghi del nucleo radiomobile di Iglesias. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA