Auto finisce fuori strada,  traffico in tilt 

La pioggia battente e l’asfalto viscido potrebbero essere le cause dell’incidente accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 15. Un’auto è finita fuori strada lungo la Provinciale 49 che collega Arborea a Santa Giusta e il traffico è rimasto bloccato per circa due ore, la circolazione deviata su percorsi alternativi.

L’incidente si è verificato nelle vicinanze di Cirras, quando una donna al volante di una Ford Kuga ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato e carambolato, è finito nuovamente in mezzo alla carreggiata. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato l’automobilista al san Martino per accertamenti; dai primi riscontri sembra che le sue condizioni non siano gravi. Le forze dell’ordine hanno bloccato la strada per consentire i soccorsi, mentre la circolazione è stata deviata.

