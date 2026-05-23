Una sbandata subito dopo una curva e l’auto finisce contro un albero al lato della carreggiata. Momenti di paura nella tarda mattinata per un incidente sulla Provinciale che collega Siamaggiore alla frazione di Massama: una donna di 34 anni, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua Mini ed è finita contro un albero. Immediati sono scattati i soccorsi, la donna è stata accompagnata al Pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti.

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