Auto elettriche, ricarica alle Poste 

Una colonnina per la ricarica delle auto elettriche a Maracalagonis. L’ha installata Poste italiane all’esterno dell’Ufficio di via Nazionale, accessibile a tutti i cittadini, anche se non clienti di Poste, 24 ore su 24. Gli utenti possono usufruire del servizio di ricarica secondo le condizioni del gestore, esterno a Poste Italiane.

L’iniziativa rientra nel progetto aziendale Polis “Casa dei Servizi Digitali”, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti. Il programma di installazione delle colonnine di ricarica passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, con il quale ogni Comune interessato potrà fornire, senza alcun onere, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile. (ant. ser.)

