Auto elettriche: due colonnine per la ricarica 

Arrivano, a Serramanna, le prime due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Le ha posizionate Poste Italiane nel cortile dell’ufficio in via 25 Aprile, e saranno utilizzate per la ricarica delle batterie delle auto dell’azienda ma saranno messe a disposizione anche dei clienti.

Le due colonnine sistemate da Poste non saranno le sole a Serramanna, in quanto una società privata del settore è in procinto di installarne altre sette. Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera preannuncia quest’ultimo intervento. «Per il Comune si tratta di un intervento a costo zero: una ditta privata, la Be Charge, installerà sette colonnine per la ricarica delle auto elettriche in altrettanti parcheggi pubblici sparsi nel paese».

Per i possessori di auto elettriche le colonnine di ricarica pubbliche saranno un’alternativa alla ricarica domestica. «Il posizionamento delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici collocate presso l'ufficio postale di Serramanna, che verranno attivate prossimamente e la cui previsione di utilizzo sarà destinata sia a veicoli aziendali sia a mezzi elettrici della clientela, rientra tra gli impegni per la sostenibilità ambientale che Poste Italiane sta attuando in tutto il paese, confermando la grande attenzione dell'azienda verso le tematiche "verdi", con un impegno che si traduce in una serie di interventi concreti», fanno sapere da Poste Italiane.

RIPRODUZIONE RISERVATA