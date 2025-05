Auto elettriche, due colonnine per la ricarica davanti al Municipio 

Il Comune di Armungia aderisce al progetto Polis promosso da Poste Italiane in collaborazione con Enel X Way che punta a realizzare una rete capillare di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei paesi con meno di 15 mila abitanti.

L'iniziativa prevede l’installazione di due stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Via Funtanedda, proprio davanti al Municipio, accanto allo stallo per i disabili. Un segnale di attenzione verso l'ambiente e la mobilità sostenibile.

Il Comune ha messo a disposizione gratuitamente il suolo necessario, permettendo così l'installazione senza costi per l'amministrazione. L'energia che alimenterà la colonnina sarà interamente rinnovabile, contribuendo a ridurre le emissioni e a migliorare la qualità dell'aria. Grazie all'accordo con Enel X Way, la gestione e la manutenzione saranno curate dall'operatore per i prossimi dieci anni, garantendo un servizio continuo e senza interruzioni per tutti i cittadini che sceglieranno di passare alla mobilità elettrica. (s. m.)

