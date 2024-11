Auto elettriche, arrivano le colonnine 

Lo sappiamo da anni, il futuro della mobilità (sostenibile) è l’auto elettrica: zero emissioni, tre volte più efficiente, meno costi in manutenzione, niente accise sul carburante. Ma non decolla. Il primo ostacolo (dopo il prezzo,perché bisogna mettere in conto una spesa media di almeno 30mila euro) è la mancanza di colonnine di ricarica distribuite in città. Una decina quelle presenti oggi, alcune con pochissimi chilowattora che obbligano a ricariche di ore. Ora il Comune cambia strategia e grazie a Enel che realizzerà un’infrastruttura capillare in città spinge sulla mobilità elettrica. «Ci saranno oltre un centinaio di colonnine di ricarica», 130, per l’esattezza, «sparse in tutti i quartieri che realizzerà la società privata», spiega l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. «Questo step rappresenta una altro tassello della mobilità sostenibile che l’amministrazione intende incentivare», aggiunge.

La mappa

Sarà Enel, quindi, a realizzare le colonnine: saranno supertecnologiche, come quelle (ma con più chilowattora) sperimentali già montate a Genneruxi, in via Zagabria, e a San Benedetto, in via Santa Alenixedda. Per ogni stazione realizzata, ci saranno anche dai due ai quattro parcheggi per le auto da utilizzare durante la ricarica. L’obiettivo dell’amministrazione è dare un segnale verso la realizzazione di un modello di mobilità più rispettoso dell'ambiente, senza trascurare efficienza e risparmio energetico. Ecco perché le colonnine compariranno in via San Paolo, via Newton, via Darwin, via Giudessa Benedetta, via Gallinara, via Oslo, via Is Mirrionis, via Mandrolisai, via San Fermo, via Scano, via San Tommaso D’Aquino (Pirri), via Fellini, via Ravenna, via Biasi, piazza San Bartolomeo, piazza Boi, via Jenner, via Oslava, via Argonne e all’interno del parco di San Michele. «Una infrastruttura capillare in città per la ricarica delle auto elettriche è un’esigenza della cittadinanza», spiega l’assessore Marcialis. «Cagliari non ha a disposizione una rete sufficiente, ma l’intervento che realizzerà Enel consentirà di colmare un gap», seppure con qualche ritardo rispetto ad altri centri urbani, aggiunge.

La svolta

Il mercato delle auto elettriche è in calo da almeno sei mesi in tutta Europa ma a Cagliari non è mai decollato. Basta citare due numeri per rendersene conto: ogni cento auto vendute, appena 3 sono totalmente elettriche e nel 2024 su 4416 autoveicoli immatricolati in città, quelli elettrici non sono neppure un centinaio. La mancanza di una infrastruttura adeguata e capillare di ricarica è sempre stato il problema principale. Adesso il Comune imprime un’accelerata sulla svolta verde intrapresa già da tempo con altri mezzi della mobilità sostenibile (i bus del Ctm, per esempio, o i monopattini) e i cagliaritani di fronte ai costi sempre più alti del carburante, con le nuove colonnine di ricarica potranno dare la spallata definitiva ai pregiudizi verso le auto elettriche. Che, tra i tanti vantaggi, hanno anche quello di poter entrare liberamente nei quartieri Ztl e parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu. «È un “pezzo” della mobilità sostenibile», ribadisce l’assessore, «assieme ai mezzi del Ctm, la metro, quando arriverà, le biciclette, i monopattini, i servizi di sharing e la pedonalità», spiega ancora Marcialis. L'importante innovazione rappresenta il preludio alla prossima sfida verde dell'amministrazione comunale: cioè, creare un effetto moltiplicatore di incremento e di richiesta di prodotti e pratiche di consumo “green” da parte dei cittadini.

