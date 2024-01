«Auto e vernici sono il mio mondo» 

Ventiquattro anni, un diploma in Scienze umane, viso angelico, e con le idee molto chiare: lavorare in una carrozzeria e apprendere tutti i segreti del mestiere. E un domani magari avere un’attività tutta sua. «È il sogno della mia vita», racconta Giorgia Maccioni, di Siliqua e ormai adottata dall’officina “Cirina” di via Franklin - nella zona industriale di Selargius - lì dove la ragazza lavora da ormai un anno - con regolare contratto - come verniciatrice.

Nessun ostacolo

Un mondo prettamente maschile, ma questo non è mai stato un ostacolo per la ventiquattrenne. «Forse qui in Sardegna è ancora raro vedere una ragazza in una carrozzeria, ma posso assicurare che questo è un lavoro che può fare tranquillamente anche una donna», dice mentre prepara la vernice per la prossima auto da riparare. «E il fatto che i miei colleghi siano tutti uomini non è un problema, anzi: qui ho trovato una seconda famiglia, tutti sono disponibili e ogni giorno c’è qualcosa da imparare». A lei spetta la fase finale del lavoro: la verniciatura e la lucidatura dei veicoli, «ma vorrei diventare una carrozziera a tutto tondo».

Il passato

Una passione nata quasi per caso. «Ho provato diversi lavori: la fotografa, la cameriera e l’animatrice. Alcuni anche mentre studiavo al liceo, perché restare ferma senza far niente non rientra nel mio stile di vita». Senza rinunciare alle uscite con gli amici, ai viaggi, alla passione per i cavalli e a quella per il folk con il gruppo del suo paese. «Dopo il diploma ho deciso di frequentare un corso professionale a Sestu: lì ho scoperto la bellezza di questo lavoro, la soddisfazione di far risplendere una carrozzeria ormai rovinata e di vedere i clienti andare via con un’auto praticamente nuova».Oltre un anno fa è stata assunta nella carrozzeria di Selargius, e da allora la ragazza non ha mai smesso di indossare - mattina e pomeriggio - tuta e maschera da lavoro. Senza mai farsi demoralizzare dalla distanza fra casa e lavoro. «Ogni giorno viaggio dal mio paese, ma non mi pesa. Mi piace guidare e qui ho trovato l’ambiente di lavoro ideale».

I colleghi

Per l’attività di via Franklin un valido aiuto, e soprattutto un supporto certo dopo tanti ragazzi scappati prima ancora di terminare il periodo di prova. «È da tempo che cercavamo un addetto alla verniciatura, e tuttora almeno un altro serve perché il lavoro è tanto», racconta Sandro Cirina, titolare dell’officina all’ingresso della zona industriale. «Ma i giovani d’oggi spesso non hanno voglia neanche di imparare: appena iniziano la richiesta è “quanto pagate?”, oppure mettono subito le cose in chiaro precisando che il sabato non lavorano, mentre d’estate vogliono il pomeriggio libero per andare al mare. E se fanno tardi la sera, la mattina dopo non si presentano puntuali». L’opposto rispetto alla nuova dipendente della carrozzeria: «Giorgia è una ragazza d’oro, si è integrata perfettamente e non si tira mai indietro quando c’è qualcosa da fare», aggiunge Marco Mallus, collaboratore dell’officina, «ha reso ancora più bello l’ambiente di lavoro. E da quando c’è lei», sottolinea sorridendo, «diciamo anche meno parolacce».

