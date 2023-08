Auto e moto nelle aree per i monopattini 

L’ultima segnalazione è di ieri mattina, in piazza del Carmine. Un turista in monopattino preso precedentemente a noleggio cerca il "suo” parcheggio nella piazza ma non lo trova e lascia il mezzo a pochi metri di distanza, fuori dall'area riservata. Una Smart è parcheggiata là dove dovrebbero esserci i mezzi a noleggio in sharing del Comune. Ma dal centro al Poetto, le segnalazioni di auto e moto che occupano i parcheggi riservati ai monopattini in sharing sono quotidiane. «Il servizio, partito sotto le aspettative nonostante i costi di investimento elevati, sta funzionando in maniera corretta. Non ci sono più segnalazioni di mezzi abbandonati dopo l’uso nei marciapiedi o altri posti vietati», spiega Andrea Ranieri, titolare della società che gestisce lo sharing per conto del Comune». E aggiunge: «Siamo in fase di sturt up e tutto migliorerà, però bisogna evitare che le aree di sosta riservate e indicate dal Comune vengano utilizzate dalle auto o dalle moto e che costringono a parcheggiare a monopattini fuori dai posteggi quando questi sono occupati dalle auto in sosta. Ci auguriamo di poter avere molte più aree di sosta perché continuiamo a ricevere la richiesta di nuove parcheggi dove non sono presenti». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA