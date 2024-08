Auto e moto invadono piazza Santa Maria  

Ancora disagi in piazza Santa Maria dove dopo la sistemazione dei dissuasori per impedire il passaggio nella zona pedonale la situazione non è cambiata. Infatti sono troppo distanziati l'uno dall'altro e le auto continuano a passare laddove invece il percorso dovrebbe essere ad uso esclusivo dei pedoni.

Dopo un sopralluogo della polizia locale si era deciso di sistemare delle catene tra un dissuasore e l'altro per ridurre lo spazio ma ancora non è stato fatto. Adesso è probabile che si presenti il problema nei primi giorni di settembre per la festa di Santa Maria perché proprio dove ci sono i dissuasori dovrà essere montato il palco tra le vie Garibaldi e XX Settembre.

Resta il fatto che la piazza Santa Maria è ancora alla mercé di auto motorini e moto che passano tranquillamente a tutta velocità anche tra i tavolini del bar creando un enorme situazione di pericolo. Tanto che i titolari del bar sono stati costretti a sistemare una sorta di barriera proprio per evitare pericoli per i clienti.

Piazza Santa Maria è l'unica rimasta pedonale del vecchio progetto che aveva previsto la zona a traffico limitato in tutto il fuso discepola tra le vie Garibaldi e 27 settembre.

