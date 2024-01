Auto (e moto) in sosta nei parcheggi per i monopattini 

L’ennesima segnalazione ieri mattina, in viale Bonaria. Uno studente in monopattino preso precedentemente a noleggio cerca il “suo” parcheggio tracciato sull’asfalto ma lo trova occupato da una Smart parcheggiata là dove dovrebbero esserci i mezzi a noleggio del Comune. Ovunque in città le segnalazioni di auto (e qualche volta pure moto) che occupano i parcheggi riservati ai monopattini in sharing sono quotidiane. «Abbiamo realizzato a nostre spese le aree di sosta, le abbiamo progettate secondo le indicazioni del Comune, soprattutto pagate con il nostro lavoro a prezzo d’oro con l’obiettivo di garantire il decoro urbano», spiega Andrea Ranieri, titolare della società che gestisce lo sharing per conto del Comune. E aggiunge: «A gran voce abbiamo chiesto di poter realizzare altre aree di sosta, magari solo elettroniche per garantire un servizio più capillare, perché, come richiesto giustamente dall’amministrazione, c’è l’obbligo di parcheggiare i mezzi nelle aree di sosta. Ma ecco che innumerevoli automobilisti decidono di occupare gli stalli riservati ai monopattini. Con sacrificio noi garantiamo una mobilità ecosostenibile, spero che presto questi automobilisti abbandonino il loro “stile di vita” e decidano di guadagnare tempo e denaro spostandosi velocissimamente in monopattino invece che occupare gli spazi a essi dedicati».

RIPRODUZIONE RISERVATA