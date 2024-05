«Auto e moto a tutta velocità: ora basta» 

Il rombo dei motori, l’adrenalina di una curva da percorrere sempre più veloce. Tutto bellissimo, se non fosse che non si sta parlando di una pista da corsa ma dell’abitato di Sestu, in piena notte.

L’allarme arriva da diversi cittadini. Daniela Ligas racconta: «Il venerdì e sabato si sentono auto e moto che corrono e sgommano dopo le 23. Io abito all’ingresso di Sestu e sembra di essere in una gara di Formula 1. Mi spaventa tanto».

Per Claudio Manca «non sono vere e proprio gare clandestine, ma si tratta comunque di auto e moto che sfrecciano a tutta velocità, disturbando anche il riposo in piena notte. Per fortuna finora non ci è scappato il morto». Le segnalazioni riguardano diverse strade: via Cagliari, la più lunga e abbastanza larga, si trasforma in una pista da corsa, ma anche via Roma, sebbene più stretta, consente di raggiungere alte velocità, e qui è stata anche investita una donna lo scorso anno.

Oppure via Iglesias, dove da poco sono stati realizzati due attraversamenti pedonali rialzati, proprio per impedire di correre troppo. Secondo la Polizia Locale dovrebbero essere realizzati in futuro in altre vie, comprese via Roma e via Cagliari.

