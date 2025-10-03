Auto e moto a tutta velocità: «A rischio la vita dei pedoni, il Comune metta i dissuasori» 

Alta velocità e troppe persone investite: il parroco di Sant’Avendrace scrive al Comune per chiedere l’introduzione dei dissuasori, il potenziamento dell’illuminazione stradale e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo il viale ed in particolare all’altezza della chiesa. La missiva, dai toni cordiali ma nello stesso tempo accorati, è datata 29 settembre. Don Alessandro Simula si appella al sindaco Massimo Zedda e all’assessore all’Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu, nella speranza che si intervenga al più presto, anche eventualmente con la realizzazione di attraversamenti rialzati, come già avvenuto in altre zone della città.

Lettera-appello

«Con la riapertura, a settembre, della nostra chiesa ed il conseguente riuso dell’ingresso sul viale Sant’Avendrace», si legge, «si pone il problema di mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale, in quanto è stato più volte constatato come lo stesso risulti pericoloso, soprattutto per gli anziani e i bambini che frequentano la parrocchia». Il problema è la velocità con cui il viale viene percorso ogni giorno dalle auto. «Che non sempre si fermano per dare la dovuta precedenza ai pedoni», sottolinea il 55enne sacerdote, «una situazione di pericolo che si intensifica nelle ore serali e notturne con gravi rischi per chi attraversa in quel punto». Dove, oltre alla chiesa, insistono attività commerciali molto frequentate tra cui un’edicola, un bar-pasticceria e una parafarmacia.

Caso in Aula

«È doveroso precisare», prosegue don Simula, «che l’attraversamento è illuminato da due lampioni supplementari ma uno, purtroppo, è sempre spento. Si suggerisce, laddove possibile, l’installazione di dissuasori e il rialzamento dell’attraversamento, considerato che in passato in quel punto gli incidenti ai danni di pedoni sono stati numerosi. L’auspicio è che tale richiesta sia presa in considerazione». Sul caso si registra un’interrogazione in Consiglio comunale. «Con la riapertura della chiesa e il conseguente riuso del suo ingresso principale», scrive anche Edoardo Tocco (FI), «è emerso con urgenza il problema della pericolosità di quell’attraversamento. A tal proposito si interrogano sindaco e Giunta per sapere quali misure immediate intendano adottare per mettere in sicurezza il viale».

