Auto e divise dei vigili con le telecamere 

Un nuovo regolamento per disciplinare i sistemi di videosorveglianza. Videocamere sulle auto della Polizia locale, sugli indumenti degli agenti, fototrappole, scansioni delle targhe agli ingressi della città, utilizzo dei droni e facilitazione dell’accesso ai filmati per i privati cittadini.Sono troppi gli atti criminosi che si sono susseguiti negli ultimi anni e l’amministrazione comunale corre ai ripari: «Si tratta di un regolamento studiato per limitare tutte le violazioni - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - Occorre garantire maggiore sicurezza in ambito urbano, contrastare l’abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti su tutto il territorio di nostra competenza, prevenire e reprimere tutti gli atti delittuosi, tutelare gli immobili di proprietà o in gestione all’amministrazione, monitorare il traffico veicolare e pedonale e salvaguardare i soggetti fornitori degli spazi monitorati, ma soprattutto riuscire ad acquisire gli elementi probatori in caso di indagini per violazioni amministrative penali»

La sicurezza

Una città più sicura, tramite nuove disposizioni rese ulteriormente necessarie anche in riferimento agli ultimi episodi che hanno fatto registrare una clamorosa escalation di danneggiamenti non solo sugli edifici pubblici e privati, ma soprattutto sugli automezzi; decine le auto scassinate nelle ultime settimane in diversi quartieri della città.Si moltiplicheranno pertanto gli occhi elettronici in tutto il territorio: «Ma non sarà un “Grande fratello” - puntualizza Melis - ma un sistema efficiente, rispettoso di tutte le leggi, della privacy, che permetterà una maggiore sicurezza e tutela per tutti». Fra le novità più rilevanti c’è quella dell’utilizzo delle “dashcam” (telecamere installate nei mezzi della Polizia locale) e delle “bodycam” (sistema di registrazione video e audio da sistemare negli abiti degli agenti).

Controllo delle targhe

Inoltre all’ingresso della città saranno presenti sistemi per la scansione delle targhe delle auto, una tecnologia che verrà sfruttata anche nei dieci varchi di prossima installazione e che contraddistingueranno le caratteristiche della nuova Ztl del centro storico pronta ad essere definita. Sarà normato anche l’utilizzo dei droni, aumentato il numero di foto trappole per l’individuazione di chi abbandona i rifiuti e data la possibilità di coinvolgere i soggetti privati all’interno del sistema di videosorveglianza: «Si potrà stipulare una convenzione con il Comune che prevederà una cura degli impianti - spiega Melis - questo consentirà che le stesse telecamere potranno essere gestite da degli istituti di vigilanza privata per la visione delle immagini in tempo reale».

