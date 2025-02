Auto e camioncino in dono ai volontari 

Il Comune ha dato in ceduto gratuitamente due mezzi in dismissione all'Associazione Gentilis, i volontari che si occupano di Protezione Civile e Ambientale. Un’autovettura e un camioncino, pur funzionanti, erano ormai bisognosi d’importanti manutenzioni che avrebbero procurato al bilancio comunale notevoli spese.

Un’apposita verifica tecnica ha stabilito che la gestione diretta delle riparazioni avrebbe comportato una spesa antieconomica, pertanto è stata decisa la donazione alla Protezione civile. I due autoveicoli verranno impiegati per il primo intervento e nelle emergenze collegate al dissesto idro-geologico ed alle calamità naturali, in particolare per l’assistenza in caso d’inondazioni e ripristino della circolazione stradale nell’agro comunale.

La dislocazione di questi mezzi rinforza i presidi operativi vicini alle aree a più elevato indice di rischio. (m. s.)

