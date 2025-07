«Auto distrutte, le polizze non basteranno» 

È proprio il caso di dirlo: oltre al danno, per le decine di automobilisti che hanno visto la propria auto incenerirsi domenica nel rogo di Punta Molentis, potrebbe anche arrivare una amarissima beffa. Sui risarcimenti assicurativi pende infatti un’enorme incognita che potrebbe pregiudicare i pagamenti da parte delle compagnie assicurative. Non solo perché molte autovetture potrebbero non essere coperte dalla polizza incendio e furto, ma anche nel caso lo fossero rischia di non bastare per vedere i rimborsi.

E se la pista dolosa diventa nel mentre sempre più concreta, si moltiplicano gli appelli delle associazioni dei consumatori affinché venga istituito un fondo straordinario per risarcire le vittime dell’incendio.

Ipotesi

Efisio Nocco, presidente regionale dell’Anapa, l’associazione che riunisce gli agenti di assicurazione, fa un rapido calcolo dei danni. «A Punta Molentis potrebbero esserci danni per circa un milione di euro. Un disastro che molti forse non vedranno risarcito». Secondo l’esperto molte delle auto andate in fumo erano in affitto. «Spesso chi si rivolge agli autonoleggi per risparmiare non azzera le franchigie in casi di incendio. Quindi anche se si sceglie una copertura assicurativa completa si potrebbero sborsare comunque migliaia di euro non coperti dalle clausole».

I tecnici

Discorso diverso per certi versi per i proprietari residenti. «La cultura assicurativa è cambiata, le auto costano di più e si cerca di tagliare le spese il più possibile ma di tutelare comunque l’acquisto. Non sempre con le polizze incendio. Per chi sarà fortunato, comunque, i pagamenti delle compagnie dovrebbero essere veloci e non aspettare l’esito delle indagini per stabilire con certezza l’origine dolosa o colposa dei roghi».

Michele Cocco, responsabile regionale dello Sna, il sindacato degli agenti di assicurazione, è meno ottimista: «Ogni caso deve essere preso singolarmente, ma le polizze incendio di solito non coprono roghi dolosi, ma solo quelli innescati per cortocircuiti. Gli eventi intenzionali dovrebbero invece rientrare tra gli atti vandalici, coperti da garanzie accessorie differenti».

Beffa

L’agente assicurativo conferma anche che il panorama assicurativo sia cambiato. «Di solito un’auto nuova acquistata con un finanziamento dalla concessionaria ha con sé una polizza furto e incendio per i primi anni. Ma altre auto più vecchie e meno costose probabilmente ne saranno sprovviste. Ora si preferiscono altre coperture, come il soccorso stradale, la tutela per il passeggero o la rottura dei cristalli».

Insomma, per gli sfortunati automobilisti di Punta Molentis si prospettano tempi lunghi e probabilmente molte delusioni. «Le compagnie assicurative si appiglieranno di certo a qualsiasi cavillo per evitare o ritardare i pagamenti», prevede Giuliano Frau, presidente dell’Adoc Sardegna. «Purtroppo in questi anni di crisi sono spuntate come funghi aziende low cost che hanno premi molto contenuti, ma anche tutele altrettanto basse. In più, quando ci si deve interfacciare online i tempi per rivalersi si allungano inevitabilmente. Sarà quindi, una lunga, lunghissima attesa per le vittime».

Battaglia

In attesa di capire con esattezza dinamiche e responsabilità emergono le prime polemiche. Adiconsum Cagliari anticipa i problemi legati alle coperture assicurative: «Molti utenti scopriranno che le loro polizze incendio o furto non includono gli incendi dolosi, a meno che non sia prevista una clausola per atti vandalici», ribadisce l’associazione. «Anche in quel caso, l’attivazione della copertura è subordinata alla disponibilità di prove ufficiali sull’origine dolosa dell’evento. Situazione analoga per le attività turistiche, che – in assenza di coperture specifiche – non avranno diritto ad alcun indennizzo automatico».

Adiconsum chiede quindi «l’istituzione di un Fondo per le emergenze ambientali, finalizzato a fornire un primo ristoro ai cittadini e alle attività che subiscono danni in situazioni impreviste e non riconducibili a responsabilità personali».

RIPRODUZIONE RISERVATA