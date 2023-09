Auto distrutta in un raid incendiario: nel mirino un poliziotto in pensione  

Momenti di paura nella notte tra lunedì e ieri in piazza Pigafetta a Sant’Elia: un’auto è andata distrutta in un incendio domato dai vigili del fuoco a fatica. Danneggiata anche una seconda vettura parcheggiata accanto. Un raid quasi certamente doloso: gli agenti della Squadra volante sono al lavoro per capire se ci possa essere un legame con l’attività svolta dal proprietario della vettura, un agente della Polizia che è però in pensione da molti anni.

Sono stati gli abitanti della zona a dare l’allarme attorno a mezzanotte appena hanno notato le fiamme e il fumo sollevarsi dal parcheggio davanti ai palazzi in cui vivono molti appartenenti alle forze dell’ordine, e le loro famiglie, parecchi in pensione. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate rapidamente e hanno spento il rogo dopo un’ora di lavoro. Le due vetture coinvolte sono state messe in sicurezza.

Gravemente danneggiata la vettura di proprietà del poliziotto in pensione e conseguenze meno gravi anche per la seconda auto. Non sono state trovate tracce evidenti che possano far dire con certezza che si sia trattato di un atto doloso ma le fiamme sarebbero partite da una delle due ruote anteriori. Gli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno avviato le indagini ma per ora non ci sarebbero piste precise sull’origine dell’azione dolosa. (m. v.)

