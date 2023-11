Auto distrutta dalle fiamme 

L’incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte tra lunedì e ieri: un’auto è andata distrutta nel rogo in viale Sant’Avendrace e quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno potuto far poco per salvare la vettura. Le fiamme hanno divorato il mezzo, andato completamente distrutto. Ma il pronto intervento delle squadre della caserma di viale Marconi ha evitato che le conseguenze del rogo fossero ben più pesanti: una seconda auto, parcheggiata poco distante, ha rischiato di fare la stessa fine. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che anche questa vettura venisse distrutta.

Non sono state trovate tracce che possano far pensare a un episodio doloso. Ma gli accertamenti vanno avanti. Anche le forze dell’ordine sono state avvisate di quanto accaduto. Per ora la principale ipotesi è che si tratti di un incendio accidentale.

