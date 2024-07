Auto distrutta dalle fiamme, sull’asfalto un cumulo di ossa 

Macabro ritrovamento, in via San Francesco a Quartu, dentro un’auto distrutta da un incendio la scorsa notte. Vicino alla carcassa del veicolo – di cui non si conosce il proprietario – è stato rinvenuto un cumulo di ossa che, chiuse dentro un sacco, sono finite anche sull’asfalto. Immediato l’intervento degli agenti del commissariato e del medico legale. Potrebbe trattarsi di resti di animali, ma a fugare ogni dubbio sarà l’anatomopatologo Roberto Demontis per stabilire con assoluta certezza se si tratta di ossa di animali o meno.

Sulla vicenda viene mantenuto uno stretto riserbo. Tutto è iniziato con un incendio che durante la notte ha divorato un’auto nella via San Francesco. Immediato l’allarme e l’arrivo di una volante del commissariato. Vicino alla macchina, finite anche sull’asfalto, c’erano numerose ossa. La Polizia ha subito informato la Procura: sul posto sono arrivati veterinari e medici legali dell’equipe del professor Demontis, impegnato ieri nell’esame necroscopico sulla salma dell’uomo ucciso ad Arzana. Per il momento gli inquirenti non si sbilanciano, anche se la tesi più probabile sarebbe quella dei resti di animali. Oggi se ne dovrebbe sapere di più. La notizia è subito rimbalzata in città: si sta anche cercando di risalire al proprietario dell’auto, e s’indaga per verificare se la stessa sia stata rubata e poi data alle fiamme. Col carico delle ossa? Un altro aspetto da verificare, visto che le stesse sono state trovate per terra vicino alla carcassa completamente distrutta dal rogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA