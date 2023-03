Auto distrutta dalle fiamme, paura nella notte  

Momenti di paura nella notte tra martedì e ieri in via Marghine, Costa di Sopra. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno aggredito e distrutto un’auto parcheggiata nelle vicinanze di altre vetture. Sono stati attimi di apprensione: alcuni abitanti hanno provato a domare il rogo utilizzando l’acqua delle abitazioni più vicine al rogo. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze più gravi.

C’è chi è riuscito a spostare la propria auto prima che il fuoco divorasse completamente il veicolo da cui sono partite le fiamme, nella zona vicino al tennis club Costa di Sopra. Ci sono state anche delle scene di disperazione da parte dei proprietari nel vedere il loro mezzo andare piano piano distrutto nell’incendio. Ci sono stati anche dei botti, provocati dal rogo.

Alla fine i vigili del fuoco, arrivati dalla caserma di viale Marconi dopo le segnalazioni degli abitanti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non sono state trovate tracce che possano far pensare a un incendio doloso: per questo si ipotizza il cortocircuito. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti dei vigili e anche da parte delle forze dell’ordine.

