Auto distrutta dalle fiamme nella notte 

È andata quasi del tutto distrutta l’auto data alle fiamme nella notte tra giovedì e ieri in piazza Is Maglias. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco avvertiti da alcuni abitanti della zona. Dopo aver domato il rogo e messo in sicurezza la zona, sono scattati gli accertamenti per capire la natura dell’incendio. Non sono state trovate tracce ma non si scarta alcuna ipotesi.

Sul caso sono al lavoro gli agenti delle volanti, dopo il primo intervento nel cuore della notte, e gli investigatori della Mobile. L’utilizzatore della vettura sarebbe stato già sentito e non avrebbe fornito elementi utili alle indagini. Anche perché non è chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio. Ieri mattina, durante il mercatino che si svolge nella zona, la carcassa dell’auto era nello stesso posto. (m. v.)

