Auto distrutta dalle fiamme durante la notte Dopo l’allarme il rogo spento dai vigili del fuoco 

Momenti di paura in piena notte in via Aresu a Mulinu Becciu: un’auto è andata distrutta in un incendio e solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le conseguenze potessero essere più gravi. Non sono emersi elementi evidenti che possano far pensare a un attentato incendiario. Ma gli accertamenti vanno avanti.

Le fiamme hanno aggredito la vettura, parcheggiata in strada: l’allarme, dato da alcuni residenti verso le 3,30, è stato tempestivo permettendo a uomini e mezzi dei vigili del fuoco della caserma di viale Marconi di intervenire rapidamente e contenere il rogo. L’incendio è stato spento e l’area messa in sicurezza. Per fortuna non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Gli abitanti della zona hanno assistito alle operazioni dei vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti e l’allarme è così rientrato. Le cause del rogo devono essere accertate: solo nel caso emergano elementi che possano far pensare a un attentato incendiario scatteranno le indagini delle forze dell’ordine.

