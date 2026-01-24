VaiOnline
Aritzo.
25 gennaio 2026 alle 00:24

Auto distrutta dal rogo, gara di solidarietà in aiuto della casalinga 

Grande tam tam ad Aritzo dove è scattata una raccolta fondi per aiutare Carla Meloni, casalinga 43 enne. Ha perso l’auto danneggiata da un rogo nella notte di giovedì, a due passi dall’abitazione, in viale Kennedy. Le fiamme, partite dopo la mezzanotte, hanno subito mobilitato i vicini di casa, volontari accorsi da Belvì e dal locale Da Daddo insieme ai vigili del fuoco di Sorgono e ai carabinieri di Desulo. Tra le cause del rogo della Citroen C4 emerge quella del cortocircuito.

Intanto, si allarga l’iniziativa solidale con la petizione promossa da Fabiola Loi, amica di Meloni, per poter riacquistare una nuova auto. «La prima cosa che mi è venuta in mente - racconta Loi - è stata quella di dare una mano a una giovane madre a cui sono profondamente legata per consentirle di tornare quanto prima al lavoro». Aggiunge: «È bello vedere come in pochissimo tempo in tanti si stiano mobilitando per questa nobile causa, che fa emergere ancora una volta il profondo senso di altruismo dei nostri paesi, attraverso giovani e famiglie tutti in prima linea».

«Sono commossa - sottolinea Carla Meloni - davanti al profondo senso di altruismo mostrato dall’amica Fabiola Loi, da familiari e da diversi compaesani insieme agli amici del territorio. Ringrazio le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per il sostegno dato. L’auspicio resta quello di poter presto dimenticare questo capitolo». (g. i. o.)

