Auto distrutta da un incendio: il conducente era appena sceso 

Attimi di paura ieri sera in via Bacaredda, poco dopo le 21.30, quando un’auto ha preso fuoco all’improvviso. All’interno non era presente nessuno: il veicolo si trovava in sosta e chi la guidava si era fermato per recarsi in in farmacia a prendere un medicinale.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento: probabilmente si è trattato di un guasto all’impianto elettrico che può aver innescato un corto circuito. Il proprietario dell'auto ha provato a spegnere il fuoco, quando ancora non era divampato in maniera irreparabile, ma in pochi istanti le fiamme hanno avvolto la vettura che è stata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. L’incendio non si è esteso ad altre auto e non ci sono stati feriti.

