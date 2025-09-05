VaiOnline
Via Londra
06 settembre 2025 alle 00:22

Auto-discarica, maxi multa al proprietario 

L’auto era abbandonata lì da tempo, a bordo strada lungo via Londra. Una vecchia utilitaria che giorno dopo giorno è stata trasformata in una discarica, cumuli di rifiuti dentro e fuori sino a ieri: i vigili del nucleo ambientale della Polizia locale hanno rintracciato e multato il proprietario dopo una serie di verifiche. Per lui è scattata una sanzione di 1.600 euro.

«Il degrado crea degrado», la denuncia sui social della capogruppo di maggioranza Valeria Piras. «Un’auto abbandonata da tempo nella via Londra era diventata una discarica e nella giornata di ieri è stata bonificata dai rifiuti e portata via. Il tutto accompagnato da una sanzione al proprietario. Ricordo che la procedura per poter portare via un auto abbandonata non è velocissima, in quanto bisogna individuare il proprietario tramite targa, e se non presente tramite il telaio. Detto questo occorre segnalare sempre alla Polizia locale situazioni come questa».

