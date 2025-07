Auto di servizio, uso corretto: assolto l’ex comandante Arcudi 

«Il fatto non sussiste». I giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari hanno assolto con la formula più ampia il colonnello Pasquale Arcudi, sino al 15 marzo 2023 al comando del Gruppo squadroni Aves, Orsa Maggiore, di Elmas, dall’accusa di peculato per il presunto uso illegittimo dell’auto di servizio.

L’ufficiale aveva scelto la strada del dibattimento, difeso dall’avvocato Gavino Tedde. L’indagine era stata condotta dagli investigatori della polizia militare che avevano ipotizzato come alcuni graduati utilizzassero per finalità non istituzionale le auto di servizio. Nei guai era finito anche il parigrado Massimiliano Gasbarri, laziale di origine ma trapiantato nell’Isola, che – difeso dal legale Mauro Cuccu – accusato di reati militari: truffa e disobbedienza. Dopo essere stato assolto in primo grado per «particolare tenuità del fatto» ha ricorso ed è stato prosciolto dalla Corte d’appello militare di Roma perché «il fatto non costituisce reato».

L’indagine era stata condotta dalla pm militare Antonella Masala e dalla sostituta procuratrice cagliaritana Rossella Spano. Le strade dei due imputati si erano poi divise: Gasbarri davanti alla corte marziale che giudica i reati militari e Arcudi in Tribunale a Cagliari accusato di peculato d’uso. Per quest’ultimo la pm aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda l’ha assolto: il reato non sussiste. (fr.pi.)

