«Auto di corsa vicino alla scuola, serve un dissuasore 

Marciapiede assente, strada stretta, una scuola dell’infanzia in mezzo alla via. Il buon senso richiederebbe agli automobilisti di non correre, ma in via Marco Claudio Marcello quello delle auto troppo veloci è un problema che continua a presentarsi, esasperando residenti e frequentatori della zona.

«Non solo le auto corrono troppo, ma alcune non si fermano neanche agli stop e abbiamo avuto diversi incidenti», spiega Giuseppe Arba. «Probabilmente un dissuasore rallenterebbe la circolazione, ma è questione prima di tutto di buona educazione». Un dosso, magari con strisce pedonali rialzate, vista la carenza di attraversamenti nella carreggiata, è una preoccupazione condivisa da tanti abitanti della strada. Compresi i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna, che chiedono di poter accompagnare i propri figli in sicurezza. La stessa dirigente dell’istituto, Emilia Pittalis, spiegava a settembre di aver inviato diverse mail agli uffici competenti per installare un rallentatore ed evitare situazioni di pericolo per gli alunni e le loro famiglie. «Sono state mandate richieste al Comune per risolvere il problema», confermano i residenti, «ma per il momento le cose non sono cambiate, speriamo non debba accadere qualcosa di grave per agire».

