Cabras.
11 agosto 2025 alle 00:25

Auto devastata dalle fiamme, paura nella notte 

Ancora una notte di paura a Cabras con gli incendiari in azione questa volta in pieno centro. Verso le 4 del mattino di ieri, le fiamme hanno devastato completamente un auto parcheggiata lungo la via Tharros, la strada che dalla rotonda del Municipio conduce sino alla borgata marina di Torregrande e poco prima alla provinciale per le spiagge del Sinis. L’incendio, secondo quanto è emerso, molto probabilmente sarebbe di natura dolosa. Il fuoco ha completamente distrutto una vecchia Peugeot 308 di proprietà del titolare di un circolo della cittadina. Ad accorgersi del rogo alcuni testimoni che subito hanno allertato le squadre antincendio e chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Oristano. Gli operatori del 115 partiti dalla Caserma provinciale sono riusciti a bloccare il rogo e mettere in sicurezza tutta l’area.

Immediato anche l’arrivo dei carabinieri che subito hanno aperto un’indagine per definire i contorni di questo nuovo episodio. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. L’episodio di ieri segue un altro incedio di auto, avvenuto in via Kolbe a fine maggio scorso.

