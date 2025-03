Auto d’epoca, torna la “Coppa delle dame” 

Domani è in programma la 15ª edizione della “Coppa delle Dame”, manifestazione di auto d’epoca riservata prevalentemente alle guidatrici e rievocativa della prima edizione che si svolse a Cagliari nel lontano 30 maggio 1954. La organizza il Circolo sardo auto moto d’epoca.

Dopo 71 anni viene rievocato e riproposto quell’evento in una giornata di motorismo d’epoca nella quale le conduttrici femminili saranno le protagoniste.

Le vetture storiche si raduneranno alle 8,30 al Molo Ichnusa, da dove verrà data, alle 9,15, la partenza per una no-stop per le vie di Cagliari lungo tre percorsi: il primo comprenderà viale Diaz, viale Poetto, lungomare Poetto, via Milano, via Dante, via Bacaredda, via Sonnino; il secondo, sempre con ripartenza dal Molo Ichnusa (intorno alle 10,15), avrà come destinazione il quartiere Castello, percorrendo (tra le altre) via Alghero, viale Regina Margherita, via Canelles e via Santa Croce, con rientro, intorno alle 11 al molo Ichnusa; il terzo percorso lambirà i quartieri di Marina e Stampace (via Roma, Largo Carlo Felice, piazza del Carmine), per poi salire nel viale Buoncammino e fare rientro verso il Poetto fino alle statali 554 e 387 dove è previsto l’arrivo.

Le autovetture partecipanti alla manifestazione, tutte munite di certificato che ne attesta la piena conformità al modello originale, saranno identificabili per la presenza della numerazione sulle portiere e saranno visibili nelle vie cittadine non in corteo, ma a distanza di circa un minuto l’una dall’altra. Per poterle ammirare meglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA