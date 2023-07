Auto d’epoca rubata, ladro smascherato dai filmati 

Rubano una Toyota dal parcheggio della spiaggia, la nascondono in mezzo alla vegetazione e se la fanno portare via, questa volta però dai carabinieri.

Durante la fase del nascondiglio non troppo segreto, hanno anche cercato di metterla in vendita attraverso un sito on line, ed è stato proprio grazie a quella fotografia e a una serie di filmati delle telecamere in giro per Sant’Antioco che i carabinieri sono riusciti ad identificare uno dei ladri che, a causa dei suoi precedenti, era stato affidato ai Servizi sociali di Siliqua. Il complice invece non sarebbe stato ancora identificato.

Nel frattempo tira un sospiro di sollievo Luca Aiò, proprietario del Land Cruiser anni 60, ormai fuori produzione. I fatti emergono dopo qualche giorno a seguito delle indagini che hanno permesso di identificare uno dei ladri, persona nota alle forze dell’ordine perché non nuovo alla tipologia di reato. Del furto, la moglie e il figlio di Aiò si sono resi conto dopo qualche ora. «Il ritrovamento è avvenuto grazie alla solidarietà di tantissime persone che hanno postato su tutti i canali social l’accaduto - precisa Luca Aiò - a loro va la nostra più sentita riconoscenza. I carabinieri nel giro di pochissimo tempo sono riusciti a individuare uno degli autori». Le videocamere hanno registrato la macchina al passaggio in paese e anche una costante in tutte le registrazioni, ovvero un’altra auto grigia che ha scortato l’auto rubata fino al posto del nascondiglio, dietro la vecchia centrale di Santa Caterina.

