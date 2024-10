Auto d’epoca pagate dal milionario, il giudice assolve broker nuorese 

Non sussiste l’aggravante del mezzo telematico e il milionario Samathur Li Kin-kan, di Hong Kong, tra i più ricchi uomini della Cina, figlio del proprietario di mezza Chinatown nella City londinese, non si è mai presentato davanti al Tribunale di Nuoro per confermare, come prevede la riforma Cartabia, la volontà di procedere. L’uomo sostiene di aver pagato 800 mila euro per auto d’epoca mai ricevute: una Porsche Gt2 Rs, due Ford Gt, una Limited Heritage 67 e una Ferrari j50, promesse da Alberto Cambruzzi, rivenditore di auto veneto, e dal broker nuorese Fabio Maurelli (difesi da Pietro Salis) e ieri assolti dal giudice per remissione tacita di querela.

