Auto d’epoca in vetrina per beneficenza 

Tornano in vetrina le auto d'epoca a Cagliari. Concorso di eleganza il 22 giugno a Palazzo Doglio promosso da Rotary e Aci per raccogliere fondi a favore di un progetto benefico.

Il fascino delle auto storiche, legate per i più ai ricordi o ai sogni, e per molti oggetto anche di passione e impegno da collezionisti. Passione e impegno che coinvolgono migliaia di patiti in tutti i continenti. Il “Concorso di eleganza di auto d’epoca”, in collaborazione con il gruppo “Abbracciamo un sogno”, nasce allo scopo di raccogliere fondi da destinare a un progetto benefico per acquistare un ambulatorio mobile, dotato di sistema mammografico ed ecografico di ultimissima generazione, che consentirà di effettuare gli esami di screening in maniera semplice e gratuita, a tutela della salute delle donne nell’Isola. La manifestazione, che avrà inizio alle 15, vedrà la partecipazione di una trentina di auto d’epoca. Il programma prevede l’esposizione dei veicoli a Palazzo Doglio, poi, dalle 16 alle 20 la sfilata. Quindi, premiazione dei vincitori.

