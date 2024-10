Auto d’epoca e solidarietà 

Un’intera giornata dedicata al fascino senza tempo delle auto e delle moto d’epoca. In occasione della festa della compatrona Santa Vitalia, domenica si terrà il primo raduno dei veicoli storici e d’epoca del Ducato di Mandas organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Sporting Mandas e alcuni sponsor.

Appuntamento alle 9 nel convento San Francesco per il ritrovo e la registrazione dei partecipanti, alle 10 visita ai musei (ingresso gratuito per i partecipanti al raduno), alle 10.30 messa in onore di Santa Vitalia, alle 11.15 la degustazione dei prodotti locali, alle 11.30 nella biblioteca dell’ex convento l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, alle 13 il pranzo in un agriturismo, alle 16 la premiazione dei veicoli e alle 17 la chiusura del raduno con spettacoli in piazza e la partecipazione di Dj Ciccio 31 e Dj Nico Z.

Un appuntamento, quello di domenica, all’insegna della solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto al reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari per l’acquisto di macchinari specifici. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA