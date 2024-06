Auto d’epoca, concorso di eleganza 

Sabato 22 giugno a Palazzo Doglio è in programma il primo “Concorso di eleganza di auto d’epoca”. Lo organizza il Rotary Club Cagliari con il fine di raccogliere fondi da destinare all'acquisto di un ambulatorio mobile, dotato di sistema mammografico ed ecografico di ultima generazione, a tutela della salute delle donne in Sardegna, che consentirà di effettuare gli esami di screening in maniera semplice e gratuita.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il gruppo “Abbracciamo un sogno”.

La manifestazione, coordinata, dal presidente, Enzo Pinna, dai soci Domenico Porcu, Alessandro Palmieri e Antonello Fiori, avrà inizio alle 15 e prevede la partecipazione di auto d’epoca selezionate per l’occasione, con la premiazione finale.

I concorsi di eleganza per automobili, nati negli anni ‘20, erano appuntamenti ai quali partecipavano le più rinomate case automobilistiche ed i più famosi carrozzieri e stilisti dell’epoca.essarono nella metà degli anni ‘50 quando le auto cominciavano a svestirsi di forme esclusive a vantaggio di una giusta quanto anonima diffusione ed utilizzo globale. «Riproporre oggi quei concorsi con quelle vetture ormai storiche ed ancor più affascinanti è non solo motivo di spettacolo ma soprattutto un percorso culturale a ritroso nel tempo, che ha ancor più valore, se affiancato al progetto benefico del Rotary Club Cagliari», spiegano gli organizzatori. Coinvolti nell’iniziativa il Comune di Cagliari, l’Aci Cagliari, l’Aci storico, le associazioni Ae Sardegna, Scq Cagliari, Old car e Cavs

