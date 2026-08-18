Auto d’epoca, c’è attesa  per il raduno 

Bosa si prepara ad accogliere, il 5 settembre, una delle tappe ufficiali del Giro di Sardegna 2026 del Fiat 500 Club Italia, manifestazione per la quale si prevede l’arrivo di centinaia di auto storiche da tutta Italia e da diversi Paesi europei.

Un appuntamento che promette di trasformare le vie del centro in un museo a cielo aperto dedicato a uno dei simboli più amati della storia automobilistica italiana. L’amministrazione comunale ha accolto con favore la richiesta del Fiat 500 Club Italia, che aveva inoltrato domanda di patrocinio. L’esecutivo ha ritenuto infatti come l’evento rappresenti un’occasione importante per gli obiettivi di promozione dell’immagine, riconoscendo il valore storico, sociale e aggregativo della manifestazione. Un atto che conferma la volontà della Giunta Marras di sostenere eventi capaci di generare movimento, visibilità e ricadute positive sul territorio. ( s. c. )

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