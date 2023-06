Auto d’epoca a Magie d’Inverno 

Il rombo dei motori come colonna sonora di Magie d’Inverno. La manifestazione organizzata dalla gioielleria Rosas 1945 e giunta alla decima edizione, in programma quest’anno da venerdì 3 a domenica 5 novembre all’Hotel Su Gologone a Oliena, sarà in simbiosi con uno splendido e prestigioso evento da tanti anni punto di riferimento per gli appassionati d’auto d’epoca: il trofeo Carrela in Barbagia.

Giunta anch’essa alla decima edizione, questa gara di regolarità attrae supercar d’altri tempi e quest’anno di svolge con la collaborazione, in qualità di sponsor, del noto marchio Chopard, già uso a queste iniziative per essere sponsor storico della Mille Miglia.

La gara sarà supportata dal Classic Team Nuoro, che ha esperienza specifica ultraventennale, su un tragitto disegnato da specialisti di fama mondiale nei rally.

RIPRODUZIONE RISERVATA