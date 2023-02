Auto del maresciallo nel mirino 

Inquietante episodio giovedì sera a Gavoi. L’auto di Joseph Mulas, maresciallo della Guardia di finanza, che era parcheggiata in via Eleonora, la notte scorsa è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, sembrerebbe di pistola.

La vittima dell’intimidazione all’epoca del delitto di Dina Dore era amico di Pierpaolo Contu, il giovane condannato a 16 anni come esecutore materiale dell’omicidio, e fu sentito come testimone anche nel processo a carico del marito della donna uccisa, il dentista Francesco Rocca, poi condannato all’ergastolo come mandante del delitto.

L’attentato

L’intimidazione riporta Gavoi in un clima di preoccupazione, anche se in molti in paese (come gli inquirenti) sostengono che non ci sia nessun collegamento tra i fatti vecchi di quasi vent'anni e i colpi di pistola di giovedì, che si attribuiscono più ad un atto teppistico. Poco altro trapela sull’episodio su cui sono intervenuti i carabinieri che ieri mattina in via Eleonora hanno anche fatto dei rilievi sulla Mercedes bianca del maresciallo.

Da quanto si apprende pare che l’auto fosse parcheggiata dalla mattina. I quattro colpi sono stati esplosi in rapida successione, prima che gli autori scomparissero nel buio.