Auto date alle fiamme dopo i furti 

Il primo incendio, lunedì. Un’auto distrutta dalle fiamme: si è ipotizzato un corto circuito. Poi, nella notte tra martedì e mercoledì, il devastante rogo sotto i pilotis di via delle Tortore: danni ingenti a due vetture, alla facciata del palazzo e soprattutto due persone in ospedale perché intossicati dal fumo. Ma i raid incendiari nel Quartiere del Sole non sono finiti: alle quattro di ieri in via Procida, tre auto divorate dalle fiamme dopo quello che potrebbe essere stato un tentativo di furto. «Chiederemo», dice Massimo Mameli, titolare di Mamo Pizza, con il locale in via del Pozzetto, nelle vicinanze di tutti i roghi di questi ultimi giorni, «una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Ma si potrebbero organizzare anche delle ronde, come azione deterrente».

Gli episodi

Anche per questo ultimo incendio non sono state trovate tracce evidenti di un’azione dolosa. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che avevano avvolto tre auto parcheggiate in strada. Un intervento tempestivo per evitare che il rogo proseguisse il suo cammino, raggiungendo anche alti veicoli. Poi la segnalazione alle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti. E ora c’è il timore che qualcuno stia organizzando dei furti sulle auto, date poi alle fiamme. Almeno questo sembra essere il sospetto di chi abita e lavora nel rione.

Il racconto

Mameli in passato ha vissuto la terribile esperienza di avere a che fare con il fuoco: «Mamo Pizza venne distrutta totalmente da un incendio doloso a seguito di un furto e conosciamo molto bene ciò che ne consegue», ricorda. Poi aggiunge. «Quattro ragazzi, poco prima delle quattro della notte tra mercoledì e giovedì, si sono avvicinati a una Fiat Punto. Dopo averla aperta, hanno rovistato nell’abitacolo. Poi sono riusciti, provando e riprovando, ad appiccare l’incendio». Ci sarebbero un filmato e una denuncia alle forze dell’ordine. «Oramai ci sono continui e numerosi furti che avvengono con una frequenza diventata oramai straordinaria. Ci sono troppe persone che si muovono per le strade della città: spaccano, portano via qualsiasi cosa e poi danno fuoco. Vengono rubati anche vasi e bidoni della spazzatura. E tanti episodi non vengono nemmeno denunciati. Conosco la realtà della nostra zona, ma penso sia un problema comune. Nessun commerciante dorme notti serene». Per questo la scia di fuoco nel Quartiere del Sole potrebbe essere non accidentale. Il timore è che ci sia una banda che commette furti nelle auto e poi dà alle fiamme i veicoli.

