Auto data alle fiamme: danni a una casa e un intossicato 

Notte di paura, tra domenica e lunedì, nel centro storico di Monserrato. Intorno all’una e trenta i residenti di via Tito sono stati svegliati dai rumori causati dal rogo di un’auto, una Renault Captur bianca, parcheggiata su un lato della strada. Un episodio inquietante, di origine dolosa, che ha causato forte apprensione negli abitanti della zona. Le fiamme hanno infatti lambito anche il portone della palazzina accanto a cui l’auto era parcheggiata, fondendo gli infissi di una finestra.

I residenti della via hanno dato l’allarme e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per domare l’incendio. Per la Renault non c’è stato niente da fare: troppi i danni causati dalle fiamme, che hanno reso il veicolo irrecuperabile. Per fortuna, i pompieri hanno comunque scongiurato gravi danni all’edificio. Un inquilino dell’abitazione è stato tuttavia accompagnato in pronto soccorso in ambulanza, per ricevere cure dopo aver inalato il fumo. Sull’episodio indagano ora le forze dell’ordine. Ad aver appiccato l’incendio sarebbe stato un individuo incappucciato, ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza (private) presenti in via Tito. Del tutto ignoti i motivi del gesto, ed è anche questo ad aver provocato ampia preoccupazione in una zona di solito tranquilla, dove abitano tanti anziani e famiglie.

La carcassa dell’auto è rimasta sul posto per tre giorni, per poi essere rimossa ieri mattina, mentre nella facciata della palazzina restano ancora i segni del fuoco: il portoncino e i muri esterni anneriti, le tapparelle deformate e fuse dal calore. Non si tratta del primo rogo di questo tipo a Monserrato. Un anno fa, a gennaio 2025, uno tra gli episodi più gravi: ben cinque auto erano state incendiate in piena notte in via Monte Arci, quattro delle quali erano state completamente divorate e distrutte dalle fiamme. «L’anno scorso si sono verificati diversi episodi, che hanno coinvolto anche più veicoli contemporaneamente», conferma il comandante della polizia locale Mauro Soru. «Spesso non si tratta di cortocircuiti, la maggior parte delle volte i fatti hanno origine dolosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA