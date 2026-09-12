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Brotzu.
13 settembre 2026 alle 01:30

Auto danneggiate nei parcheggi   

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«Serve una risposta strutturale: un coordinamento stabile tra comune di Cagliari, di Selargius e azienda ospedaliera del Brotzu con il coinvolgimento delle autorità competenti». È quanto chiede il consigliere comunale Roberto Mura di Alleanza Sardegna dopo gli ultimi episodi avvenuti nei parcheggi dell’ospedale Brotzu: ci sarebbero state minacce e auto danneggiate se ci si rifiuta di lasciare “un’offerta” per il posto auto.

«I parcheggi dell’ospedale devono essere sicuri e gratuiti. Chi va al Brotzu, per una nascita, una visita, un ricovero o una situazione difficile, non può anche avere paura di essere minacciato o di ritrovare l’auto danneggiata», prosegue Mura. «Servono controlli, videosorveglianza e una gestione condivisa dell’area. Sicuri e gratuiti deve essere l’obiettivo, perché episodi del genere non devono accadere mai più».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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