Auto danneggiate in un raid vandalico  

Auto prese di mira in serie, almeno tre quelle danneggiate dai vandali la notte scorsa in via Quartu, nel centro storico di Quartucciu. Nessuna firma a rivendicare il gesto e neanche alcun riferimento a qualche motivo particolare.

Per i proprietari solo l’amara sorpresa al mattino: i cristalli sono stati sfondati a colpi di pietra. Sembra, però, che dalle auto non sia stato sottratto nulla. Dal Comune assicurano che la polizia locale ha avviato le indagini. Sono dunque in corso gli accertamenti per risalire al misterioso autore del raid vandalico che si è accanito sulle auto dei residenti regolarmente parcheggiate davanti alle loro abitazioni. Certo è che gli abitanti del centro storico da anni ormai si sentono ostaggio di vandali e delle folli corse in auto. E sono mesi che chiedono, insieme a una presenza più costante della municipale, anche l’attivazione della videosorveglianza.

