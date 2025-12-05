Auto danneggiate in strada, è allarme 

Il traffico è sempre più congestionato e sempre più spesso i conducenti finiscono contro le auto in cui non c’è nessuno: quelle in sosta. Piccoli urti, manovre sbagliate e distrazioni si trasformano così in danni costosi che - quando chi sbaglia è disonesto - sono a carico dei proprietari dei mezzi parcheggiati. È successo a Luca Lobrano, residente a Monserrato che mercoledì ha trovato la sua auto nuova gravemente compromessa.

L’episodio

«Lunedì verso le 16.30 ho parcheggiato vicino a casa, in via San Gottardo», racconta, «martedì era il mio giorno libero e non l’ho utilizzata. La sorpresa è stata mercoledì mattina: sono andato a prendere la macchina per andare al lavoro, l’ho ritrovata con una ruota sul marciapiede, effetto di un urto violento. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se qualcuno fosse stato in macchina in quel momento. Il marciapiede è molto alto, per arrivare a quel punto serve una botta fortissima e la mia macchina non è un Suv». Attorno al mezzo, i frammenti di una Dacia Renault. Nessun biglietto, nessun tentativo di contatto. «Ho bisogno dell’auto per andare al lavoro – continua Luca – i colleghi mi stanno aiutando ma non posso continuare così. E la cosa che mi fa più male è che la prossima settimana avrei dovuto prendere i miei genitori a La Maddalena per passare insieme le feste, dopo anni. Hanno seri problemi fisici e non possono guidare. Fortunatamente la Polizia locale è stata da subito disponibile, soprattutto l’addetto alla videosorveglianza».

Casi in aumento

Il comandante della Polizia locale, Mauro Soru, conferma che il sistema di sorveglianza è già stato analizzato. «Le telecamere mostrano una collisione con un altro veicolo, che ha riportato a sua volta un danno significativo. Il responsabile è già stato identificato», spiega. Ogni anno, ricorda Soru, nel centro abitato si verificano approssimativamente tra i 70 e gli 80 sinistri - con picchi di un centinaio in alcuni anni - di cui una trentina riguardano vetture parcheggiate. «Una parte avviene nelle ore serali, quando chi provoca il danno si allontana. Per questo insistiamo sempre sull’importanza di segnalare subito: le immagini si conservano al massimo per sette giorni. Invitiamo sempre i cittadini a denunciare il fatto il prima possibile e fare richiesta tramite pec o mandandoci i riferimenti».

Danno e fuga

L’auto danneggiata di Lubrano racconta molto di più del singolo episodio. Le distrazioni possono capitare, ma allontanarsi senza lasciare nemmeno un biglietto significa mettere in difficoltà il proprietario dell’auto danneggiata.

RIPRODUZIONE RISERVATA