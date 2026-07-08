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Selargius.
09 luglio 2026 alle 01:06

Auto danneggiata, torna l’incubo vandali 

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Nel quartiere di Su Planu torna l’incubo auto vandalizzate. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa, in via Monte Marmolada, dove un mezzo è stato preso di mira: parte del finestrino laterale posteriore ridotto in frantumi e qualche danno alla carrozzeria. «Pensavamo che il problema fosse stato risolto, ma qui resta il far west», dicono i residenti, «nessun controllo, e questi incivili continuano ad agire indisturbati».

Non l’unico episodio capitato. Alcuni mesi fa a denunciare la presenza di un ragazzo sospetto fra le auto in sosta è stato un residente di via delle Ortensie, nel rione di San Lussorio. In quel caso il ladro è entrato in azione intorno alle 2: prima il tour fra le auto, con tanto di pila, per controllare l’interno e capire dove colpire. Poi il raid che in quell’occasione aveva coinvolto alcuni veicoli. Segnalazione fatta in diversi quartieri, con il solito appello degli abitanti: «servono più controlli la notte».

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