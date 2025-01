Auto costose e pochi vantaggi, l’elettrico non conquista i sardi 

La rivoluzione green in Sardegna non ha di certo ingranato la quinta. Anzi, il dubbio è che le vetture elettriche nell’Isola siano ferme in folle aspettando tempi migliori per conquistare il cuore dei sardi. Intanto le statistiche piangono e le poco meno di 60 nuove vetture immatricolate a dicembre confermano che i dubbi degli automobilisti superano di gran lunga la voglia di imboccare la strada del futuro.

Freno a mano

D’altronde gli ostacoli per sostituire i vecchi, cari e inquinanti motori a combustione sono da sempre gli stessi: prezzi di listino troppo alti (sebbene incentivati), scarsa autonomia di percorrenza e (non ultimo per importanza) la durata eccessiva dei rifornimenti.

«La corsa verso l’elettrico è stata troppo veloce», conferma Nicola Vacca, titolare della Special Car a Cagliari e responsabile di Confindustria auto Sardegna. «Le rivoluzioni imposte dall’alto non possono infatti avere successo nel terzo millennio. Perché anche se c’è stata una massiccia campagna di promozione dei veicoli green, social e siti specializzati sono riusciti a svelare fin da subito al pubblico i grandi punti deboli del comparto elettrico».

Vacca tuttavia non chiude la porta all’era “post-benzina”: «Bisogna solo attendere tempi più maturi, nei quali forse la tecnologia elettrica sarà più a portata di consumatore. Penso infatti che se in un futuro non troppo lontano dovessero ridursi per esempio di un terzo sia il peso delle batterie che i listini, garantendo nel contempo autonomie di mille chilometri potremmo veramente avere a che fare con un’offerta concorrenziale».

Desiderio comune

Emiliano Murtas, responsabile della Lai automobili, ammette che le motorizzazioni elettriche affascinano più di un cliente: «Ma non sono auto per tutti», puntualizza. «L’acquisto è infatti spesso legato alla possibilità di avere una colonnina di ricarica privata a casa, a un utilizzo urbano fatto di brevi spostamenti quotidiani e, soprattutto, a un capacità di spesa elevata».

C’è poi la questione ricarica, perché nonostante le oltre 1.500 colonnine sparse nell’Isola «programmare un rifornimento resta una faccenda lunga e complicata», conclude Murtas. «Motivo per il quale, se non dovesse cambiare qualcosa non avremo mai una vendita di massa delle auto elettriche».

Il domani

È comunque innegabile, per risollevare il settore dalla crisi e respingere l’attacco cinese serve una seconda rivoluzione. «Messo da parte per il momento il problema delle infrastrutture e della disposizione sbagliata delle colonnine, resta in ogni caso quello delle alimentazioni e della limitata durata dei veicoli nel tempo», conclude Vacca. «Da anni sostengo infatti che il futuro potrebbe appartenere alle motorizzazioni ibride, che affianchino unità elettriche performanti a carburanti più flessibili, siano essi l’idrogeno o bio-combustibili, che permettano rifornimenti facili e veloci. Se a ciò si aggiungerà il calo dei listini a prezzi più abbordabili, il mercato elettrico potrà diventare concorrenziale».

