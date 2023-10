Auto contromano: tre feriti nell’urto frontale 

Ancora un’auto che imbocca contromano viale Salvatore Ferrara, non lontano dallo stadio Sant’Elia, e ancora un incidente frontale: l’ennesimo. Tre i feriti, non in pericolo di vita malgrado l’urto piuttosto violento, ma che hanno riportato diverse fratture. Tutto questo, condito da uno squallido episodio a margine dell’incidente: prima che arrivassero gli agenti della Polizia locale, un giovane si è impossessato della borsetta di una donna ferita nello scontro, che ha rubato dall’abitacolo dell’utilitaria su cui la vittima viaggiava, e ha tentato di allontanarsi. Gli è andata male, per fortuna. Un testimone lo ha notato e rincorso, risolvendo la questione per le “vie brevi”: due calci nel fondoschiena e borsetta recuperata, oltre che ladro svanito nel nulla per evitare di essere consegnato agli agenti.

La dinamica

Questa volta, a percorrere contromano viale Ferrara inconsapevolmente, verso le 15.15 di ieri è stata una coppia di ucraini a bordo di una Lancia Y di un autonoleggio, che hanno sbagliato accesso dalla rotatoria vicino alla caserma del 9° Battaglione dei carabinieri a San Bartolomeo. Hanno imboccato in direzione dalla Fiera la carreggiata a senso unico riservata a chi dalla Fiera proviene, e l’urto frontale contro una Suzuki Vitara che marciava nella direzione corretta è stato inevitabile, malgrado il tentativo di evitare l’impatto con una sterzata da parte del cagliaritano di 35 anni al volante del fuoristrada. Lo scontro frontale somma le velocità dei due mezzi: malgrado non procedessero troppo veloci, l’urto è stato sufficiente per procurare loro fratture e altre lesioni non gravissime.

Soccorsi immediati

La centrale operativa del servizio uno-uno-otto ha subito inviato tre ambulanze: al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu è stato condotto il cagliaritano che guidava il fuoristrada Suzuki. I due ucraini sono invece stati trasportati dalle altre autolettighe al pronto soccorso del Santissima Trinità e a quello del Policlinico Casula di Monserrato. Tutti hanno viaggiato con un codice giallo e tutti sono stati ricoverati dopo che erano stati stabilizzati e medicati. Le fratture, in qualche caso, sono piuttosto gravi. Nel frattempo, sono arrivati gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale. I primi soccorritori si sono resi conto che le lesioni riportate dalle tre persone coinvolte nell’incidente erano abbastanza importanti, ma a rassicurarli è stato anche il fatto che, al momento dei soccorsi, erano tutti coscienti e in grado di comunicare con gli operatori del servizio uno-uno-otto.

Il tentativo di furto

È stato proprio durante i primi minuti successivi all’incidente che un giovane, approfittando della confusione, ha raggiunto l’abitacolo della Lancia Y presa a noleggio e ha afferrato la borsetta della donna ucraina, tentando poi di allontanarsi. L’orribile atto di sciacallaggio non è però sfuggito a uno degli automobilisti di passaggio che si erano fermati per prestare i primi soccorsi alle tre persone ferite. Raggiunto il ladro, gli ha sferrato un paio di calci sotto la colonna vertebrale e ha recuperato la borsetta, che è stata restituita alla giovane ucraina. Salvandola così da una seconda disgrazia nel giro di pochi minuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA