Auto contromano sulla rampa: scontro frontale 

Una vecchia Ford Focus è entrata contromano sulla rampa che dall’asse industriale di Tortolì apre sull’Orientale. Responsabile della manovra un cittadino di origini senegalesi, la cui auto è piombata su una Mercedes in uscita da Baccasara che si apprestava a immettersi sulla statale 125. Nello stesso punto, all’alba del 29 ottobre 2023, aveva perso la vita Mattia Miscali, giovane di Villanova Strisaili. L’incidente di ieri è accaduto intorno alle 19. All’altezza del chilometro 142.900, l’ambulante alla guida della Focus ha clamorosamente sbagliato ingresso per accedere alla zona industriale. Proveniva da Lotzorai e anziché svoltare obbligatoriamente sulla rampa destra ha invaso la corsia opposta infilandosi sulla strada transitabile soltanto a senso unico verso l’Orientale. Il frontale è stato inevitabile.

Soltanto la velocità limitata dei due mezzi ha evitato conseguenze per gli occupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì e un’ambulanza allertata dalla centrale operativa del 118 di Sassari. Ma nessuno ha voluto essere trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei per essere sottoposto ad accertamenti. Il traffico in uscita dalla zona industriale ha subito lunghi rallentamenti, con gli utenti della strada costretti a fare inversione e raggiungere il vecchio tratto della 125 per raggiungere il nord Ogliastra. (ro. se.)

